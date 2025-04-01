В Уфе расследуют аварию с участием пассажирского автобуса

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании крупной аварии с участием автобуса в Уфе.

Напомним, 31 марта водитель общественного транспорта допустил въезд в опору. В салоне автобуса находились 10 пассажиров. 5 из них обратились за медицинской помощью, а ещё 2 были госпитализированы. Автобус следовал по маршруту №74.