В Уфе две женщины нашли банковскую карту и устроили шоппинг

В Уфе задержали двух женщин, которые устроили себе шоппинг с чужой банковской картой. Подробности рассказывают в МВД.

40-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже карты после магазина. В личном кабинете банка она заметила, что со счета начались списания. Жительница Уфы успела заблокировать карту.

С помощью камер видеонаблюдения удалось выяснить, что утерянную карту нашли две женины 55 и 58 лет. Банковская карта лежала на железнодорожных путях в парке им. Якутова. Женщины решили воспользоваться случаем и купили себе шоколад, вино и по футболке. Общая сумма покупок достигла 3286 рублей. После блокировки карты они выбросили её в мусорку.