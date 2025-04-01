В Башкирии с начала года зафиксировали 25 природных пожаров

Только за минувшие сутки произошло семь возгораний сухой растительности в Абзелиловском, Уфимском, Альшеевском районах и в городах Агидель и Кумертау. Общая площадь составила 2,5 га.
На территории более 34 га горела трава в Баймакском, Гафурийском, Ишимбайском, Уфимском, Альшеевском, Хайбуллинском районах, а также в Сибае. Шесть пожаров произошло на территории Абзелиловского района. Все очаги ликвидированы, пострадавших нет.
Если вы стали очевидцем ЧП, немедленно звоните по номеру 101 или 112. В период субботников и по случаю открытия сезона шашлыков в МЧС напоминают базовые правила обращения с огнём, подробнее – в нашем видео.