В Башкирии с начала года зафиксировали 25 природных пожаров

Только за минувшие сутки произошло семь возгораний сухой растительности в Абзелиловском, Уфимском, Альшеевском районах и в городах Агидель и Кумертау. Общая площадь составила 2,5 га.

На территории более 34 га горела трава в Баймакском, Гафурийском, Ишимбайском, Уфимском, Альшеевском, Хайбуллинском районах, а также в Сибае. Шесть пожаров произошло на территории Абзелиловского района. Все очаги ликвидированы, пострадавших нет.