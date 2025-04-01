Завершилась регистрация на программу «Герои Башкортостана»

По последним данным, свои заявки подали около 2 тысяч человек. 70% из них – действующие участники спецоперации. Большинство составили жители республики, но программа вызвала интерес в 50 других регионах страны, в том числе в новых субъектах.
Напомним, инициатором создания программы «Герои Башкортостана» стал Радий Хабиров. Цель проекта – подготовить управленцев из числа военнослужащих СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти.
Кандидатов ждет отбор. Предложения по трудоустройство получат те, кто покажет наиболее высокие результаты. Все подробности представлены на сайте героибашкортостана.рф. Отметим, что эта программа – региональный аналог федерального проекта «Время героев».