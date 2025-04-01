Семья из Башкирии плетёт браслеты выживания для бойцов СВО

Жительница Аургазинского района вместе детьми плетет браслеты выживания для СВО. Юлия Ханмурзина решила тоже сделать свой вклад в поддержку бойцов. Благодаря роликам в интернете освоила технику плетения и обучила дочерей.
Сами сделали станок для плетения. Теперь постоянно заказывают парашютный шнур паракорд и делают браслеты. За два месяца сплели уже более 100 штук. Все отправляют с гуманитарным грузом. Работой занимаются в свободное время.
Такие браслеты можно использовать как веревку, в качестве жгута, крепления амуниции и носилок. На один браслет у Юлии и ее дочерей уходит 10 минут. Сейчас они собирают новую партию для отправки бойцам.