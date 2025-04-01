Семья из Башкирии плетёт браслеты выживания для бойцов СВО

Жительница Аургазинского района вместе детьми плетет браслеты выживания для СВО. Юлия Ханмурзина решила тоже сделать свой вклад в поддержку бойцов. Благодаря роликам в интернете освоила технику плетения и обучила дочерей.

Сами сделали станок для плетения. Теперь постоянно заказывают парашютный шнур паракорд и делают браслеты. За два месяца сплели уже более 100 штук. Все отправляют с гуманитарным грузом. Работой занимаются в свободное время.