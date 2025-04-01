В Башкирии подростки избили сверстника-инвалида

В Башкирии группа сверстников жестоко избила подростка с инвалидностью в селе Большеустьикинское Мечетлинского района. Один из участников драки запечатлел инцидент на видео.
На записи видно, как ребята обсуждают, кто из них будет драться с мальчиком на костыле. В итоге один из обидчиков вышел на «поединок» и начал наносить удары подростку. Показавший видео аноним сообщил, что мальчик учится на дому и совсем недавно начал ходить.
По некоторым данным, подозреваемых в нападении задержали в течение часа, остальные участники конфликта находятся в розыске.
В пресс-службе МВД республики сообщили, что ранее в полицию по этому поводу жалоб не поступало. Сейчас проводится проверка. Предварительно, конфликт возник из-за общей знакомой. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
Фото: Честно говоря, ТГ.