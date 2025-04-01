В Башкирии 8-летнего ребенка унесло течением в трубу

В Башкирии прохожий спас ребенка, который застрял в трубе. Об этом в своих соцсетях сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

8-летний мальчик играл вместе с братом у ручья, провалился под воду и течением его унесло в трубу. Брат не смог ему помочь, однако на крики прибежал прохожий. Мужчина вытащил ребенка из воды и оказал ему первую помощь. После искусственного дыхания, мальчик задышал.

Ребенка госпитализировали в ближайшую больницу, а затем перевели в РДКБ. В настоящее время он получает необходимое лечение. Его состояние оценивается как средней тяжести.