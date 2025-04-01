Семья из Башкирии сделала мобильную баню для бойцов СВО

Предприниматели из села Кушнаренково Руслан и Лиана Нигматзяновы своими руками в гараже создали мобильную баню и отправили ее в зону СВО. Этот подарок стал продолжением активной гуманитарной деятельности в рамках проекта «Атайсал».
Ранее семья уже передала на фронт автомобиль УАЗ-469. Своей очереди отправки на СВО ждет мотоцикл «Урал» с коляской. Помощь бойцам оказывает вся семья. Сын Карим – ученик шаймуратовского класса Кушнаренковской школы №1, в знак поддержки защитников Родины учит и читает стихотворения на военную тематику.