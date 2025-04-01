В Башкирии ученые разрабатывают биопестициды нового поколения

Речь идёт о препаратах, которые защищают картофель от вирусных заболеваний и грибков. А ещё повышают урожайность сельхозкультуры. Корнеплоды проверяют в различных климатических условиях.

Проект ведут сотрудники института биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук за счёт гранта в размере 17 миллионов рублей. Интерес проявляют и ученые из Беларуси. Участники испытаний надеются на то, что будущий биопрепарат положительно повлияет на сельское хозяйство и обеспечение продовольственной безопасности.