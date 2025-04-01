В Нефтекамске завершили ремонт в детской хирургии

В Нефтекамске завершился ремонт в детском хирургическом отделении городской больницы. Поддержку оказал благотворительный фонд «ЛАКИ» и депутаты города. За три месяца полностью преобразилось хирургическое отделение больницы площадью более 600 м², где ежегодно проходят лечение более 800 детей.