В Башкирии пожилую женщину ограбил сосед

В Мечетлинском районе 66-летняя жительница заявила в полиции, что из ее квартиры пропали вещи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Предварительно, квартира, в которой произошло преступление, пустовала, так как женщина проживает в соседнем населенном пункте. Приехав проверить жилище, потерпевшая заметила открытую дверь и беспорядок внутри. Осмотрев помещения, она обнаружила, что украли пылесос, видеоплеер и алюминиевую флягу.

Подозреваемого задержали, им оказался раннее судимый 47-летний сосед. Мужчина признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело.