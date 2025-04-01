В Башкирии возбуждено уголовное дело после избиения подростка-инвалида

В Башкирии возбудили уголовное дело в связи с избиением 16-летнего подростка с инвалидностью в Мечетлинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По информации ведомства, в настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех деталей произошедшего.

Напомним, сегодня, 1 апреля, группа подростков избила сверстника-инвалида в селе Большеустьикинское. Один из участников драки выложил запись в соцсетях, и сообщил, что парень обучается на дому и только недавно начал самостоятельно передвигаться.