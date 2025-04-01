Электросамокаты под контролем: новые правила и штрафы в Уфе

Любишь кататься — учи правила и соблюдай их. В Уфе начались профилактические рейды ГАИ по проверке любителей электросамокатов, гироскутеров, моноколес. Как отмечают инспекторы, с началом летнего сезона число аварий с их участием увеличивается. А всё из-за банального несоблюдения ПДД. Кстати, в новом сезоне — новые правила.

За нарушителями на оживленном перекрестке далеко ходить не надо, они сами идут навстречу, точнее, едут. Прямо по зебре, не слезая с самоката.

В Уфе, как и во многих других городах республики, уже сезон электросамокатов открыли, но правила забыли. О них приходится напоминать. Нарушителей выявляют ежедневно. Госавтоинспекторы даже составили неофициальный рейтинг отговорок: «Не знал», «Забыл» и «А разве надо?». Сознательность самокатчиков, конечно, растет, что лишь подтверждают подобные рейды. Но всё равно встречаются и двое на самокате, и на проезжую часть выезжают. Поэтому было принято решение о повышении штрафов за нарушение ПДД.

За езду в нетрезвом виде или ДТП с причинением вреда здоровью или имуществу будут штрафовать на 100-150 тысяч рублей. За передачу самоката несовершеннолетнему придется выложить 10 тысяч. За поездку вдвоем или даже втроем обяжут платить 5 тысяч рублей. Проехали по зебре на самокате? Тоже штраф — тысяча рублей. А если оставили двухколёсного друга где попало — 500 рублей.

Уже сейчас на 127 перекрёстках Уфы введено ограничение скорости — 5 км/ч, а в некоторых парках установлены знаки запрета проезда.

Как пройдет новый сезон, сказать пока никто не может. Известно лишь, что по статистике электросамокаты — самый опасный транспорт. За прошлый сезон число ДТП с их участием выросло едва ли не на треть. В зоне риска — всё, что на пути у самокатов.

Число пренебрежений ПДД на СИМ не зависит от сезона, говорят инспекторы. Летом это, как правило, нарушители на арендных самокатах, зимой — курьеры служб доставки, когда спрос на этот сервис традиционно растет. А значит, подобные проверки будут идти на протяжении всего года.