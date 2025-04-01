Госоркестру Башкирии подарили уникальную скрипку

Бессмертные музыкальные шедевры. В Уфе во время концерта Госоркестру республики подарили уникальную скрипку. Работу выполнил знаменитый российский мастер Игорь Улицкий. Для придания национального колорита он назвал свой инструмент «Курай».

Первое знакомство с инструментом всегда даётся непросто. Но именно в этот момент становится понятно: сложится ли творческий тандем. Судя по игре и эмоциям концертмейстера Ильшата Муслимова, дуэт состоялся.

Автор скрипки Игорь Улицкий — один из самых именитых российских мастеров скрипичного дела. Свой первый инструмент он изготовил в 84-м году. В 90-х проходил стажировку в мастерской итальянского мастера Джованни Морасси в Кремоне. Том самом городе, где когда-то творил знаменитый Страдивари.

Стенки инструмента сделаны из двух разных материалов — сосны и клена. Один резонирует, другой, наоборот, поглощает звуки, создавая особое звучание. Внутри, кстати, фирменный автограф мастера. Перед началом концерта познакомиться с инструментом поближе могли все желающие. Непосредственно программу вечера начали с торжественной церемонии передачи скрипки в дар Госоркестру. Инициатором подарка выступила давний друг Госоркестра республики — депутат Госдумы Наталья Орлова.

Для концерта специально подбирали композиции, которые наиболее ярко могут подчеркнуть особенности скрипки в оркестре. Это и «Шахерезада» Римского-Корсакова, либо — в первом отделении, например, звучит знаменитый скрипичный концерт Феликса Мендельсона. Солистом концерта выступила восходящая звезда Арсения Сибилева. Для нее это второй визит в Уфу после Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова.