В Башкирии прошел юбилейный концерт фольклорного ансамбля «Хусточка»

В Иглинском районе прошел юбилейный концерт народного русского фольклорного ансамбля «Хусточка». В его репертуаре насчитывается более ста русских народных песен, которые стали основой для создания уникальных концертных номеров. В выступлениях ансамбля особое место занимают эпизоды из традиционных русских обрядов и праздников, таких как масленица, коляда и «Сорок святых».

Поздравить ансамбль приехали творческие коллективы из разных уголков Башкортостана. На сцене районного дома культуры звучали песни не только русского, но и белорусского, и украинского народов, которые проживают в республике. С самого начала и по сей день бессменным руководителем «Хусточки» является Татьяна Наумова.