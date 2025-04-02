В Башкирии пьяному слесарю придавило ногу на рабочем месте

В Башкирии слесарь в состоянии алкогольного опьянения скончался из-за придавленной ноги. 39-летний мастер производственного цеха обвиняется в нарушении правил охраны труда, приведшем к смерти человека по неосторожности.

По информации Прокуратуры РБ, в октябре 2024 года мастер допустил к работе слесаря, находившегося в нетрезвом состоянии, на листоправильный станок. Задача не входила в обязанности сотрудника. В результате, во время работы металлическая заготовка сместилась, и слесарю придавило ногу. От полученных травм мужчина скончался в больнице.