Спортсмен из Мелеуза вошёл в сборную Башкирии по лёгкой атлетике

Ислам к нам пришел в прошлом году, летом. Пришел он к нам с лыжного спорта. До этого мы его видели только на городских соревнованиях, он выступал и показывал уже хорошие результаты и по лёгкой атлетике. Я считаю, что его дистанция — это 800 и 1500 метров, больше на выносливость. В дальнейшем, я думаю, что будет показывать результаты на личных дистанциях.

Динара Хисматуллина, тренер детско-юношеской спортивной школы по лёгкой атлетике