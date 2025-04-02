Спортсмен из Мелеуза вошёл в сборную Башкирии по лёгкой атлетике

16-летний Ислам Кускильдин из Мелеуза — член сборной республики по лёгкой атлетике. За несколько лет занятий и выступлений на соревнованиях ему удалось выполнить разряд кандидата в мастера спорта. Выступает Ислам среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Через трудности и преграды к своей мечте быстрыми шагами. Ислам Кускильдин начинал свой спортивный путь с занятий по каратэ, затем пробовал себя в футболе и в лыжных гонках. Но своё призвание спортсмен нашел в лёгкой атлетике. С выбором дисциплин Исламу помогал дедушка.
Он ни одной тренировки не пропускает, учится хорошо, дисциплина хорошая, послушный мальчик.Сафар Кускильдин, дедушка Ислама Кускильдина
И в лыжных гонках Ислам показывал хорошие результаты. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, спортсмен давал фору и здоровым атлетам.
Все соревнования проходят сложно — это готовишься морально, готовишься физически, не можешь ни секунды забыть о них, они о себе каждый раз напоминают. Для меня идеалом всегда был Александр Еремчук — многократный паралимпийский чемпион, всегда показывал хорошие результаты, я теперь на него равняюсь.Ислам Кускильдин, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике
Под наставничеством Динары Хисматуллиной Ислам тренируется почти год. За это время атлет завоевал награды высшего достоинства на первенствах и чемпионате страны. Но то ли ещё будет. Ведь Ислам не привык уступать.
Ислам к нам пришел в прошлом году, летом. Пришел он к нам с лыжного спорта. До этого мы его видели только на городских соревнованиях, он выступал и показывал уже хорошие результаты и по лёгкой атлетике. Я считаю, что его дистанция — это 800 и 1500 метров, больше на выносливость. В дальнейшем, я думаю, что будет показывать результаты на личных дистанциях.Динара Хисматуллина, тренер детско-юношеской спортивной школы по лёгкой атлетике
Заветная мечта каждого спортсмена, в том числе и Ислама, — попасть в сборную страны и принять участие в паралимпийских играх.
Ислам у нас очень конкретный мальчик, поэтому он знает, что он хочет, что он будет делать. У него всё по плану, он даже с утра начинает: школа-тренировка. Прогулки с друзьями — этот момент он выбирает. Сегодня я запланировал дополнительную тренировку, поэтому я сегодня не пойду гулять.Ильвира Кускильдина, мама Ислама Кускильдина
Когда он видит перед собой более сильного спортсмена, более опытного, он начинает себя сравнивать с ним и в любом случае пытается стать лучше него, то есть прийти быстрее него, показать наивысший результат.Зуфар Кускильдин, отец Ислама Кускильдина
Уже на следующей неделе Ислам посетит столицу республики. Спортсмен стал победителем общественной премии Римы Баталовой «Молодость нации» в номинации «Спорт без границ».