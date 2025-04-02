В Башкирии мужчина получил ожоги при тушении дров

В Стерлитамаке произошел пожар на территории садового участка в СНТ «Черемушка». По информации МЧС Башкирии, сегодня, 2 апреля, 60-летний мужчина получил ожоги при попытке потушить дрова на площади 9 кв.м.

Пожарные прибыли на место происшествия через девять минут после сигнала и оперативно ликвидировали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня.

К сожалению, при попытке самостоятельно потушить пожар, мужчина получил ожоги обеих голеней и был госпитализирован в городскую больницу. Причины инцидента выясняются.