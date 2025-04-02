В Уфе прошёл городской старт по каратэ памяти Ильяса Ишбаева

С самого детства Ильяс Раилевич занимался каратэ, принимал участие в соревнованиях разного уровня, уже после работал тренером. В августе 2023-го он погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Отныне турнир памяти воспитанника башкирского каратэ проходит ежегодно.
На открытый городской турнир приехала команда из Белорецка. Всего участие приняли порядка 200 каратистов от 6 лет и старше. Свои навыки спортсмены демонстрировали в 3-х дисциплинах: командное и личное кумите, а также в соревнованиях по ката. Для некоторых каратистов эти старты стали дебютными.