В Уфе прошёл городской старт по каратэ памяти Ильяса Ишбаева

Для многих этот турнир служит, так скажем, стартовым. Это городской уровень соревнований, они открытые, то есть к нам приезжают команды из других городов, но в то же время здесь могут получить соревновательный опыт начинающие спортсмены, тем они и хороши.

Альберт Тамимдаров, председатель Федерации каратэ г. Уфы