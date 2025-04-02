В Уфе прошёл городской старт по каратэ памяти Ильяса Ишбаева

С самого детства Ильяс Раилевич занимался каратэ, принимал участие в соревнованиях разного уровня, уже после работал тренером. В августе 2023-го он погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Отныне турнир памяти воспитанника башкирского каратэ проходит ежегодно.

Я очень благодарен Альберту Курбаншарифовичу, он уже второй раз проводит турнир памяти Ильяса. Первый турнир был, народу и спортсменов очень много было, человек 300. Вот сейчас второй раз проводят. Ему, конечно, большое-большое спасибо.

Раиль Ишбаев, отец Ильяса Ишбаева

На открытый городской турнир приехала команда из Белорецка. Всего участие приняли порядка 200 каратистов от 6 лет и старше. Свои навыки спортсмены демонстрировали в 3-х дисциплинах: командное и личное кумите, а также в соревнованиях по ката. Для некоторых каратистов эти старты стали дебютными.

Для многих этот турнир служит, так скажем, стартовым. Это городской уровень соревнований, они открытые, то есть к нам приезжают команды из других городов, но в то же время здесь могут получить соревновательный опыт начинающие спортсмены, тем они и хороши.

Альберт Тамимдаров, председатель Федерации каратэ г. Уфы
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