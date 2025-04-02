Все города Башкирии признаны благоприятными для проживания

Отличной новостью поделился глава республики на своих страницах в соцсетях. Индекс качества городской среды по итогам 2024 года озвучил Минстрой России. Специалисты рассчитали его на основании 36 параметров: это благоустройство, безопасность, общественный транспорт, дороги, доступная среда и другие.
Количество городов с благоприятной для жизни средой в республике росло все последние годы. Если в 2018 году таковых было всего 6, по итогам 2023 года – уже 17, то теперь в этот рейтинг впервые вошел 21 город республики. А Уфа и вовсе в рейтинге городов-миллионников страны заняла пятое место по качеству городской среды.
Радий Хабиров отметил, что работа будет продолжена. Сделать еще предстоит немало. В 2025 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировано привести в порядок 164 общественных территории, 94 из которых – при поддержке федерального бюджета.