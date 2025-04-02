Все города Башкирии признаны благоприятными для проживания

Отличной новостью поделился глава республики на своих страницах в соцсетях. Индекс качества городской среды по итогам 2024 года озвучил Минстрой России. Специалисты рассчитали его на основании 36 параметров: это благоустройство, безопасность, общественный транспорт, дороги, доступная среда и другие.

Количество городов с благоприятной для жизни средой в республике росло все последние годы. Если в 2018 году таковых было всего 6, по итогам 2023 года – уже 17, то теперь в этот рейтинг впервые вошел 21 город республики. А Уфа и вовсе в рейтинге городов-миллионников страны заняла пятое место по качеству городской среды.

Все города Башкирии вошли в число городов с комфортной городской средой. Это очень здорово, потому что мы зачастую не замечаем те преобразования, которые происходят в городах рядом с нами, потому что глаз замыливается, а вот внешний эксперт оценивает объективно. Валериан Гагин, депутат Городского совета Уфы