Пожароопасный сезон, субботники и ремонт дорог: итоги оперативки с Радием Хабировым

С завтрашнего дня в республике объявлен пожароопасный сезон. Это связано с резким потеплением. Тема вошла в основную повестку еженедельного оперативного совещания в ЦУРе. Также Радий Хабиров анонсировал начало ремонта в санатории «Зеленая роща» – часть корпусов будет перепрофилирована под реабилитационный центр для участников СВО, на работу учреждения это никак не повлияет.

За наградой, присужденной коллективу больницы имени Куватова, вышел главный врач. Медучреждение на днях было признано лауреатом премии Правительства России в области качества. Она вручается организациям, которые демонстрируют высокие стандарты и безопасность медицинских услуг.

На прошлой неделе прошли первые субботники, глава республики похвалил Уфу за творческий подход к уборке территорий. Однако главам муниципалитетов Радий Хабиров сделал замечание по этой работе.

С 3 апреля в Башкортостане откроется пожароопасный сезон. Запрещено сжигать мусор, сухую траву на участках, прилегающих к лесным массивам, будет проводиться опашка населенных пунктов. Учитывая длинные праздничные выходные, с 1 мая будет введен особый противопожарный режим. Нарушителям грозят большие штрафы и даже уголовное наказание.

На совещании говорили о повышении безопасности на дорогах. Это комплекс работ, который будет проводиться в регионе: установка электроосвещения, дорожных знаков пешеходных ограждений. Планируется привести в нормативное состояние более полутора тысяч километров автодорог и 35 мостов. В Уфе также будут обустраивать дорожную систему, так как транспортная напряженность, учитывая большой трафик движения, сохраняется.

Радий Хабиров поручил решить вопрос сроков ремонта моста через реку Уршак около села Булгаково. Постройка 1980 года находится в предаварийном состоянии. Переносить реконструкцию уже нельзя. И летом планируется начать работы. Строители обозначили период ремонта в 70 дней. Радий Хабиров отметил, что надо сокращать сроки.