Власти Башкирии обсудили повышение качества жизни населения

Башкортостан вошел в десятку регионов России по качеству жизни населения. О вопросах его повышения говорили сегодня на заседании совета с участием Радия Хабирова. От Агентства стратегических инициатив с докладом выступил первый заместитель руководителя Игорь Карачин. Он отметил, что в регионе улучшились показатели оказания медицинской помощи, безопасности граждан, получения госуслуг, транспортной доступности, состояния дорог, наличия современных городских пространств в виде парков и скверов, а также жилищных условий. В верхние строчки рейтинга попали Дюртюлинский, Ишимбайский и Иглинский районы.
Стоит отметить, что в республике приняли план по внедрению программы национальной социальной инициативы. Другими словами, в регионе создается институт региональных сервисных уполномоченных. Это посредники между представителями органов власти и людьми, которые знают всё о мерах поддержки, льготах, могут подсказать гражданам, как поступать и куда обращаться при любых жизненных ситуациях.