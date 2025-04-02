Власти Башкирии обсудили повышение качества жизни населения

Башкортостан вошел в десятку регионов России по качеству жизни населения. О вопросах его повышения говорили сегодня на заседании совета с участием Радия Хабирова. От Агентства стратегических инициатив с докладом выступил первый заместитель руководителя Игорь Карачин. Он отметил, что в регионе улучшились показатели оказания медицинской помощи, безопасности граждан, получения госуслуг, транспортной доступности, состояния дорог, наличия современных городских пространств в виде парков и скверов, а также жилищных условий. В верхние строчки рейтинга попали Дюртюлинский, Ишимбайский и Иглинский районы.

За четыре года мы совершили рывок в рейтинге качества жизни. Башкортостан поднялся с 40-й до 10-й позиции. В результате активной работы с АСИ в рамках проекта «Открыты для всех» 80 компаний региона подключились к национальным инклюзивным договорам. Вместе запускаем программу абилитации и реабилитации.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Организационными мероприятиями мы смогли выйти на такие высокие показатели. Это, конечно, показывает, что работа ведется достаточно системная, правильная, осмысленная. Здесь нужны серьезные исследования и системный подход для того, чтобы все настроения людей учесть и уметь давать им то, что они ожидают.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан

Стоит отметить, что в республике приняли план по внедрению программы национальной социальной инициативы. Другими словами, в регионе создается институт региональных сервисных уполномоченных. Это посредники между представителями органов власти и людьми, которые знают всё о мерах поддержки, льготах, могут подсказать гражданам, как поступать и куда обращаться при любых жизненных ситуациях.

Самое базовое и основное – это научить людей работать по единой технологии проектирования жизненных ситуаций. То есть мы будем собирать из разных организаций, учреждений, НКО тех людей, которые будут решать эти вопросы. Уже на май запланировано обучение, приедут специалисты из Агентства стратегических инициатив, которые в течение четырех дней будут вкладывать в нас новые знания.

Альбина Касимханова, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам развития социальной политики, региональный сервисный уполномоченный
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БАШКОРТТАР-БСТ