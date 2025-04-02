Власти Башкирии обсудили повышение качества жизни населения

Самое базовое и основное – это научить людей работать по единой технологии проектирования жизненных ситуаций. То есть мы будем собирать из разных организаций, учреждений, НКО тех людей, которые будут решать эти вопросы. Уже на май запланировано обучение, приедут специалисты из Агентства стратегических инициатив, которые в течение четырех дней будут вкладывать в нас новые знания.

Альбина Касимханова, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам развития социальной политики, региональный сервисный уполномоченный