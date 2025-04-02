Радий Хабиров: «Беларусь – один из наших важнейших партнеров»

Хороший повод вспомнить о крепких отношениях с братской республикой. Радий Хабиров разместил пост в социальных сетях о памятной дате, которая отмечается сегодня. Это день единения народов России и Беларуси. Глава Башкортостана также назвал Белорусскую республику одним из важнейших партнёров.

Год от года укрепляется сотрудничество в сфере торговли, промышленности и не только. А сегодня состоялся еще видеомост Минск – Уфа на тему «Новые патриотические и гуманитарные проекты Беларуси и Башкортостана», что очень актуально для обеих сторон в год 80-летия Великой Победы.