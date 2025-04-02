В Абзелиловском районе прошла олимпиада «Гилем»

В селе Аскарово на базе гимназии им. Кусимова лучшие школьники Абзелиловского района проверили свои знания. Олимпиада «Гилем» проводится в первый раз. Это уникальный случай в истории района. Она проходила по четырем дисциплинам в два этапа.

Из 1632 учащихся вышли в финал 315. Мероприятие организовано Фондом развития инженерных школ «НефтеПолис» при содействии отдела образования. Спонсором выступило ООО «Салаватское».

Олимпиада проводится для увеличения интереса школьников к специальностям, которые востребованы в промышленных предприятиях. А башкирский язык добавлен в целях сохранения и популяризации языка коренного населения района.