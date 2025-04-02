Танзила Исраилова из Башкирии завоевала кубок России по горнолыжному спорту

Танзила Исраилова стала обладательницей кубка России по горнолыжному спорту. Спортсменка из Белорецка победила в финале соревнований в дисциплине «слалом-гигант» в Кировске.

Днем ранее Танзила выиграла международный турнир на Кубок «Большого Вудъявра» в Мурманске. Нынешний соревновательный сезон можно назвать одним из лучших для башкирской спортсменки. Она обновила историческое достижение – впервые за 15 лет представительница республики выиграла главные соревнования по горнолыжному спорту в стране, причем сразу в двух дисциплинах.