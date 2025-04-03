В Стерлитамаке выступил ансамбль «Танок» из Удмуртии

Стерлитамакское театрально-концертное объединение и ансамбль народной песни, музыки и танца Удмуртии «Танок» выступили на одной сцене. Совместный концерт состоялся в Стерлитамаке в рамках межрегионального арт-проекта мастеров искусств «Дружная семья – опора России». Программа, представленная коллективами двух республик, получилась насыщенной и эмоциональной.
В первом отделении зрители и гости города Стерлитамака познакомились с творчеством ансамбля «Танок», в составе которого оркестр, хор и танцевальная группа исполнили композиции, отражающие многонациональную культуру нашей страны. Во втором отделении театр танца выступил с хореографическими постановками, ставшими визитными карточками коллектива.
В исполнении солистов филармонии прозвучали популярные мелодии на башкирском языке и инструментальные номера. Вечер завершился хороводом дружбы.