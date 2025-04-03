Жители Башкирии могут узнать, попадает ли их участок в зону подтопления

Каждый житель республики может узнать, попадает ли его земельный участок в зону подтопления. Как это проверить, рассказали в Росреестре и Роскадастре Башкортостана. Сейчас в ЕГРН внесено 228 таких территорий, до конца года предстоит внести еще 26.
На данный момент республика, наряду с Краснодарским краем, Дагестаном, Московской и Иркутской областями, входит в число пяти регионов России с наибольшим количеством зон затопления и подтопления. Больше всего насчитывается в Мелеузовском, Гафурийском и Нуримановском районах.
Для проверки, попадает ли ваш земельный участок в зону затопления или подтопления, воспользуйтесь публичной кадастровой картой, доступной на Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных».