Жители Башкирии могут узнать, попадает ли их участок в зону подтопления

Каждый житель республики может узнать, попадает ли его земельный участок в зону подтопления. Как это проверить, рассказали в Росреестре и Роскадастре Башкортостана. Сейчас в ЕГРН внесено 228 таких территорий, до конца года предстоит внести еще 26.