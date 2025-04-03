В Башкирии зафиксировали 4 новых случая подтопления

Наибольшие подъемы уровня воды за сутки отмечаются на реке Тор в селе Воскресенское Мелеузовского района (+29 см), текущий уровень — 292 см, выход реки на пойму — 300 см. На реке Белой в деревне Арский Камень Белорецкого района вода поднялась на 22 см, текущий уровень достигает 208 см, выход реки на пойму — 330 см. На реке Киги в деревне Кондаковка Кигинского района подъем уровня воды составил за сутки 6 см, текущий уровень — 225 см, выход реки на пойму — 340 см.