В Башкирии из горящей квартиры вывели 3 человек

В Стерлитамакском районе произошёл крупный пожар. Подробности инцидента сообщили в МЧС.

В селе Мариинский огнём охватило однокомнатную квартиру. В ванной загорелась стиральная машина. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Из горящей квартиры эвакуировали трёх человек, среди которых один ребёнок. 68-летнему спасённому мужчине потребовалась госпитализация – у него диагностировали признаки отравления продуктами горения.

Самостоятельно из зоны воздействия опасных факторов эвакуировались 60 человек. Пожар ликвидировали 17 человек личного состава и 6 единиц техники.