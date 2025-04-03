Врачи Башкирии прооперировали женщину с гигантской кистой яичника

В Стерлитамаке врачи больницы №1 пришли на помощь пациентке с гигантской кистой яичника. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения республики.

83-летняя женщина не посещала врача на протяжении 7 лет. Когда пациентка почувствовала затрудненность и тяжесть в процессе дыхания, она решила обратиться за медицинской помощью. Женщине провели ультразвуковое исследование органов малого таза и выявили огромную кисту яичника.