Врачи Башкирии прооперировали женщину с гигантской кистой яичника

В Стерлитамаке врачи больницы №1 пришли на помощь пациентке с гигантской кистой яичника. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения республики.
83-летняя женщина не посещала врача на протяжении 7 лет. Когда пациентка почувствовала затрудненность и тяжесть в процессе дыхания, она решила обратиться за медицинской помощью. Женщине провели ультразвуковое исследование органов малого таза и выявили огромную кисту яичника.
Женщину направили на плановую госпитализацию в профильное отделение. Операционная бригада провела лапаротомию, удалила матку с придатками. Объём содержимого кисты составил 9 литров жидкости. Послеоперационный период у пациентки прошел благополучно: её выписали из стационара и направили на амбулаторное наблюдение.
Фото: министерство здравоохранения РБ.