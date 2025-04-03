В Башкирии за сутки произошло 17 природных пожаров

С 18 апреля в Башкортостане планируют ввести особый противопожарный режим, предполагающий ограничения по разведению огня и сжиганию мусора. Об этом говорили накануне на еженедельном оперативном совещании под руководством главы региона. С начала года в республике произошло уже более 50 природных пожаров. Так, накануне в Хайбуллинском районе загорелась сухая трава на территории Маканского сельсовета.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся в направлении села Сагитово. Пожар полностью ликвидировали на площади 7 га. Погибших и пострадавших нет. Населенному пункту ничего не угрожает. Там же, в Хайбуллинском районе, разгорелся второй пожар – со стороны Оренбургской области в 12 километрах от н.п. Таштугай.