В Уфе принудительно госпитализировали больного туберкулезом

В Уфе судебные приставы принудительно доставили в больницу мужчину с туберкулезом, который избегал лечения. Об этом сообщили в региональном ГУФССП России.

Прокуратура подала иск в суд с просьбой о госпитализации. Суд вынес соответствующее решение и приставы госпитализировали 57-летнего мужчину, поскольку он игнорировал лечение и не принимал назначенные препараты. Известно, что ранее мужчина проходил лечение. Однако продолжать процедуры не желал.