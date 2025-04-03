Ансамбль «Осҡон» из Сибая празднует 25-летие

Сибайскому хореографическому ансамблю «Осҡон» – 25 лет. В честь знаменательной даты состоялся юбилейный концерт коллектива. Четверть века труппа радует зрителей яркими выступлениями, сохраняя и передавая традиции народного танца новому поколению.

Основала ансамбль Сания Хайбуллина в 2000 году. Спустя шесть лет коллектив получил звание образцового. На его счету – девять гран-при и множество дипломов лауреатов международных и всероссийских конкурсов.