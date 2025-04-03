Жительница Башкирии получила условный срок за взятку инспектору ГАИ

Жительнице Агидели вынесли приговор за дачу взятки сотруднику ГАИ. Согласно данным Прокуратуры региона, женщина передала инспектору 60 тысяч рублей через посредника, чтобы получить водительское удостоверение без фактической сдачи экзамена.
Автоледи признала свою вину. Суд назначил ей условный срок на три года с испытательным периодом в два года и штрафом в размере трехкратной суммы взятки.
Дело в отношении посредника и получившего взятку инспектора будет рассматриваться отдельно. Прокуратура также подала в суд иск о лишении женщины полученного водительского удостоверения