В Башкирии клещи покусали уже 9 детей

В Башкирии фиксируются первые случаи нападения клещей на людей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

Фото №1 - В Башкирии клещи покусали уже 9 детей

В медицинские организации обратились уже 23 человека, среди которых 9 детей. При этом начало обработки территорий от насекомых запланировано на 10 апреля.

Сезон активности клещей в Башкирии уже начался. Этому способствовали теплая зима и ранняя весна. Кровососущие в нашем регионе могут быть переносчиками четырех болезней: сыпного тифа, геморрагической лихорадки, энцефалита и боррелиоза. Последние две встречаются чаще всего.

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