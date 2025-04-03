В Башкирии клещи покусали уже 9 детей

Сезон активности клещей в Башкирии уже начался. Этому способствовали теплая зима и ранняя весна. Кровососущие в нашем регионе могут быть переносчиками четырех болезней: сыпного тифа, геморрагической лихорадки, энцефалита и боррелиоза. Последние две встречаются чаще всего.