Житель Башкирии прятал труп убитой бабушки в холодильнике

В июле 2023 года мужчина вступил в конфликт с 86-летней бабушкой, которая страдала слепотой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры мужчина напал на беспомощную старушку и нанёс удары руками и ногами, а потом задушил. Тело несчастной он спрятал в морозильную камеру. Более трёх месяцев женщину не могли найти, пока мужчина не признался в содеянном.