В Хайбуллинском районе борются с природными пожарами

В Хайбуллинском районе возгорание сухой травы распространилось в направлении деревни Сагитово. Шквалистый ветер усилил возгорание. Все возможные силы и средства были брошены на тушение стихии.
В течение получаса в радиусе 5 километров вокруг населенного пункта удалось полностью ликвидировать огонь. Угрозы поселению нет.
Второе возгорание произошло со стороны Оренбургской области в 12 км от населенного пункта Таштугай. Пожар удалось потушить, хотя были и сложности в связи с тем, что поселение находится в труднодоступной местности. Ситуация под контролем.