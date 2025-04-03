В Хайбуллинском районе борются с природными пожарами

В Хайбуллинском районе возгорание сухой травы распространилось в направлении деревни Сагитово. Шквалистый ветер усилил возгорание. Все возможные силы и средства были брошены на тушение стихии.

В течение получаса в радиусе 5 километров вокруг населенного пункта удалось полностью ликвидировать огонь. Угрозы поселению нет.

Все сгорело вокруг, до дома метр оставался. Успели потушить, но сарай сгорел. У меня у самой брови обгорели и руки. Все дружно взялись за тушение.  Всем спасибо, все помогали.

пострадавшая

Второе возгорание произошло со стороны Оренбургской области в 12 км от населенного пункта Таштугай. Пожар удалось потушить, хотя были и сложности в связи с тем, что поселение находится в труднодоступной местности. Ситуация под контролем.

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