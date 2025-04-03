Жители Уфы требуют наказать мужчину, избившего свою собаку

Как сообщается в соцсетях, во время прогулки с домашним питомцем нетрезвый 40-летний неоднократно судимый местный житель нарвался на конфликт с прохожими за то, что обижает свою же собаку. Позже он, вероятно, решил выместить злобу на питомце, нанося удары ногами в подъезде и лифте.