В Башкирию для заключения военного контракта приезжают из других регионов

Жители из других регионов приезжают в Башкортостан для заключения контракта. Как рассказали в военкомате республики, выплаты в регионе выше, чем во многих других субъектах страны.

В пункте отбора – непрекращающийся поток из желающих присоединиться к СВОим. Напомним, что центральный пункт набора сейчас находится под Уфой и работает в режиме одного окна. Кандидаты могут приехать, получить консультацию, пройти медкомиссию и даже восстановить какие-либо документы. Все решается оперативно на месте.