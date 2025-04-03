В Башкирию для заключения военного контракта приезжают из других регионов

Жители из других регионов приезжают в Башкортостан для заключения контракта. Как рассказали в военкомате республики, выплаты в регионе выше, чем во многих других субъектах страны.
В пункте отбора – непрекращающийся поток из желающих присоединиться к СВОим. Напомним, что центральный пункт набора сейчас находится под Уфой и работает в режиме одного окна. Кандидаты могут приехать, получить консультацию, пройти медкомиссию и даже восстановить какие-либо документы. Все решается оперативно на месте.
На военную службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев – до 65 лет), пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу. Срок контракта от рядового до сержантского состава – от года и выше, от прапорщика до офицера – от трех лет и выше.