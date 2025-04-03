В Уфе задержали мужчину, который избил мопса

Жильцы одной из уфимских многоэтажек и зооволонтеры требуют наказать мужчину, который жестоко избил собственную собаку. Сцена настолько шокировала окружающих, что они уверены: у живодера большие проблемы с психикой, и если его срочно не изолировать или не оштрафовать, то следующей жертвой станет кто-то из них.

Эти шокирующие кадры с камер наблюдения зооволонтеры хотят приобщить к своему заявлению в полицию. Человек в черной олимпийке - местный житель Александр, запинывает в лифт маленького мопса, нажимает кнопку и начинает экзекуцию. Бьет собаку вначале руками, а потом добивает ногами. Истязание продолжается с первого по двенадцатый этаж.

Запись моментально облетела крупные телеграм-каналы. Зооволонтеры тут же организовали группу по спасению мопса. Хозяин собаки еще не знал, что на него открыли охоту, поэтому без подозрений изначально открыл дверь. А потом заявил, что он не издевался, а воспитывал свою собаку.

Оказывается, что часом ранее хозяина мопса успели «поколотить» на улице. За жестокое отношение к животному. Вот эти кадры. Двое мужчин, увидев, как Александр пинает собаку, решили его проучить. Видимо, всю злость Александр решил выместить на беззащитном животном. Он наносит удар ногой прямо по голове собаки.

Неравнодушным людям удалось найти контакты его матери. Приехав на место инцидента, она забрала животное, а уже утром собаку отвезли в ветеринарную клинику, где провели обследование. Зооволонтеры хотели забрать животное себе, чтобы оно находилось в безопасности. Соседи Александра заявляют, что и раньше видели, как он издевается над собакой. А еще грубит, хамит, любит приложиться к бутылке.

Агрессора в ту же ночь установили и задержали сотрудники полиции. Сейчас в отношении мужчины проводится проверка. Между тем мать Александра заявила, что сразу после отдела МВД ее сына забрали в реабилитационный центр, где он ранее уже проходил лечение.