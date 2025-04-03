В Уфе проходит чемпионат России по фехтованию на колясках

В Уфе в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой проходит чемпионат России по фехтованию на колясках. В столице Башкортостана собралось 98 спортсменов из 18 регионов. Уфа по традиции принимает большинство крупных соревнований в этом виде спорта.
Чемпионат России по паралимпийскому фехтованию в Уфе — юбилейный, уже 20-й по счету. Спортсмены с разных концов страны уже давно привыкли собираться здесь на важные старты. Некоторые даже называют Уфу вторым домом.
В чемпионате принимают участие сильнейшие фехтовальщики-паралимпийцы страны. Среди них победители и призеры Паралимпийских игр в Токио, а также чемпионы мира и Европы. Один из участников, Максим Шабуров, завоевал серебро на недавнем этапе Кубка мира в Италии. Эти соревнования стали первыми за долгое время, на которых выступили российские спортсмены.
В первый соревновательный день мужчины выявили лучших в турнире по шпаге, а женщины в рапире. Эльза Янабаева из Башкортостана стала чемпионкой. Бронзу завоевала Альбина Давлятова. Во второй день башкирские фехтовальщики завоевали еще больше наград. Чемпионом страны стал Альберт Камалов, серебро у Никиты Нагаева, бронза у Тимура Хаматшина.
Соревнования продлятся до 8 апреля. После того как спортсмены выявят лучших в личном зачете, на протяжении трех дней будут проходить командные турниры.