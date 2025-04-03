В Уфе проходит чемпионат России по фехтованию на колясках

В Уфе в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой проходит чемпионат России по фехтованию на колясках. В столице Башкортостана собралось 98 спортсменов из 18 регионов. Уфа по традиции принимает большинство крупных соревнований в этом виде спорта.

Чемпионат России по паралимпийскому фехтованию в Уфе — юбилейный, уже 20-й по счету. Спортсмены с разных концов страны уже давно привыкли собираться здесь на важные старты. Некоторые даже называют Уфу вторым домом.

Самое дорогое у нас — это наш опыт, который мы собрали за 20 лет. Приехали ребята, которые тогда начинали заниматься и продолжают до сих пор. У нас такая плотная, хорошая, четкая команда. Очень я рада, что собрались мы в Уфе, в этом прекрасном дворце. Елена Белкина, президент ассоциации паралимпийского фехтования России

В чемпионате принимают участие сильнейшие фехтовальщики-паралимпийцы страны. Среди них победители и призеры Паралимпийских игр в Токио, а также чемпионы мира и Европы. Один из участников, Максим Шабуров, завоевал серебро на недавнем этапе Кубка мира в Италии. Эти соревнования стали первыми за долгое время, на которых выступили российские спортсмены.

С улыбкой, приветствовали, судьи очень сильно приветствовали. Говорили: «Добро пожаловать обратно». Тепло встретили, и спортсмены тепло встретили. Они же меня знают, я каждый месяц ездил на этапы Кубка мира. Максим Шабуров, заслуженный мастер спорта России, паралимпийский чемпион

В первый соревновательный день мужчины выявили лучших в турнире по шпаге, а женщины в рапире. Эльза Янабаева из Башкортостана стала чемпионкой. Бронзу завоевала Альбина Давлятова. Во второй день башкирские фехтовальщики завоевали еще больше наград. Чемпионом страны стал Альберт Камалов, серебро у Никиты Нагаева, бронза у Тимура Хаматшина.

Сейчас самый важный турнир. Он дает больше всего очков рейтинга. Все спортсмены готовы к нему максимально. Выкладываться будут на все свои силы. Для нас всех это праздник жизни. Александр Кузюков, заслуженный мастер спорта России, двукратный паралимпийский чемпион