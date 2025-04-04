В Стерлитамаке жертвами пожара стали два человека

В Стерлитамаке в результате пожара в многоквартирном доме погибли два человека. Как сообщили в МЧС региона, возгорание произошло в ночь на 4 апреля по улице Якутова.

На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже. Экстренным службам удалось эвакуировать 32 человека, среди которых восемь детей.

К сожалению, при тушении пожара были найдены тела двух мужчин 70 и 35 лет.

Для ликвидации огня было задействовано 30 сотрудников и 8 единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.