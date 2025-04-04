В Башкирии зафиксировали ещё одно подтопление

Наибольшие подъемы уровня воды за последние сутки отмечаются на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района (+60 см), текущий уровень достигает 362 см, выход реки на пойму — 760 см. На реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района вода поднялась на 43 см, текущий уровень составляет 289 см, выход реки на пойму — 500 см. На реке Стерле в деревне Отрадовка Стерлитамакского района вода поднялась за сутки на 34 см, текущий уровень — 339 см, выход реки на пойму — 445 см. На реке Белой в деревне Арский Камень Белорецкого района уровень воды вырос на 13 см, текущий уровень составляет 245 см, выход реки на пойму — 330 см.