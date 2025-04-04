В Башкирии за сутки зафиксировано 4 возгорания сухой травы

В Башкирии за последние сутки зарегистрировано четыре случая возгорания сухой травы. Как сообщили в региональном МЧС, с начала 2025 года на территории республики произошло 55 природных пожаров. Очаги возгораний были выявлены в Благоварском, Баймакском и Абзелиловском районах, а также в городе Агидель.