В Башкирии за сутки зафиксировано 4 возгорания сухой травы

В Башкирии за последние сутки зарегистрировано четыре случая возгорания сухой травы. Как сообщили в региональном МЧС, с начала 2025 года на территории республики произошло 55 природных пожаров. Очаги возгораний были выявлены в Благоварском, Баймакском и Абзелиловском районах, а также в городе Агидель.
Общая площадь, на которой вспыхнула сухая растительность, составила 679,4 га. Пожары охватили Кугарчинский, Мелеузовский, Учалинский, Федоровский, Краснокамский, Бирский, Чекмагушевский, Кармаскалинский, Белокатайский, Чишминский, Благоварский районы, город Салават, Уфа, Стерлитамак, два пожара на территории Гафурийского, Баймакского районов, Кумертау, три пожара в Альшеевском, Уфимском районах, городах Сибай, Агидель и Давлеканово, четыре пожара в Ишимбайском районе, шесть пожаров в Хайбуллинском, и десять пожаров на территории Абзелиловского района.
По информации спасателей, все пожары были оперативно ликвидированы. К счастью, пострадавших нет.
Фото: МЧС по РБ.