В Уфе трамвай протаранил иномарку: есть пострадавшие

В Уфе трамвай, движущийся задним ходом, столкнулся с автомобилем «Volkswagen Tiguan». Инцидент произошел днем 3 апреля на улице Трамвайной. 57-летний водитель трамвая не заметил иномарку, который поворачивал с улицы Адмирала Макарова.

В результате аварии водитель «Volkswagen» и его пассажир получили травмы. После оказания необходимой помощи их отпустили.

Известно, что трамвай следовал по маршруту №8 от улицы Интернациональной до парка Калинина. В салоне находились 8 пассажиров, никто из них не пострадал. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.