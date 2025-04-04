В Башкирии малыш проглотил 26 магнитных шариков

Во время игры малыш начал кашлять. Родители сразу обратили внимание на магнитные шарики и заметили, что их стало меньше. Семья обратилась в Туймазинскую ЦРБ. Мальчику провели обзорную рентгенограмму органов грудной клетки и брюшной полости и действительно обнаружили инородные тела.