В Башкирии малыш проглотил 26 магнитных шариков

В Туймазах 2-летний мальчик проглотил 26 магнитных шариков. О спасении ребёнка рассказали в министерстве здравоохранения.
Во время игры малыш начал кашлять. Родители сразу обратили внимание на магнитные шарики и заметили, что их стало меньше. Семья обратилась в Туймазинскую ЦРБ. Мальчику провели обзорную рентгенограмму органов грудной клетки и брюшной полости и действительно обнаружили инородные тела.
Во время динамического наблюдения магниты не перемещались, появилась опасность перфорации кишечника. Санитарная авиация доставила маленького пациента в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Врачи прооперировали малыша и удалили шарики-магниты. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.
Фото: министерство здравоохранения РБ.