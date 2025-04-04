Луна и Марс сблизятся в небе над Башкирией

6 апреля Луна и Марс сблизятся в ночном небе над Башкирией. Об этом рассказали в Уфимском планетарии.

5 апреля с наступлением темноты небесные тела будут видны высоко над горизонтом на юго-западе в созвездии Близнецов. Марс по-прежнему виден рядом с яркими звездами Близнецов — Кастором и Поллуксом. Он, как яркая желтая звезда, будет виден слева от Луны. Луна будет в фазе первой четверти: Солнцем будет освещено 58% лунного диска.

Наиболее близко друг к другу, на расстоянии в два градуса, светила подойдут в 01:00 6 апреля. В это время светила будут видны на западе. Они зайдут за горизонт почти одновременно на северо-западе около 05:00.