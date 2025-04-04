В Уфе сотрудница банка защитила клиентку от мошенников

Пожилая жительница Уфы получила сообщение якобы от руководителя с места работы, на котором она трудилась раньше. Созвонившись с контактом, женщина узнала, что в бухгалтерии произошёл сбой и данными сотрудников завладели преступники. «Женщина с работы» посоветовала содействовать с полицией, и вскоре уфимке позвонили «сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов». Женщину убедили, что на неё уже оформляют кредит и нужно срочно перевести деньги на новый сберегательный счёт. Пенсионерка сняла с накопительного счета около 1,5 млн рублей и направилась в банк, чтобы его закрыть.