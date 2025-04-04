Врачи Уфе поставили на ноги 12-летнюю девочку со сложным заболеванием

В августе она поступила в психотерапевтический центр. На тот момент ей был установлен назогастральный зонд, через который пациентка питалась каждые 2-3 часа. Был проведен консилиум для определения диагноза и тактики лечения. Также проведена телемедицинская консультация с НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, которая подтвердила установленный диагноз — соматизированное расстройство. Причиной невротического развития стала неразрешенная психогенная семейная ситуация, проявившаяся жалобах при отсутствии соматических причин.