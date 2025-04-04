Врачи Уфе поставили на ноги 12-летнюю девочку со сложным заболеванием

Врачи психотерапевтического центра в Уфе помогли 12-летней пациентке встать на ноги. Подробности лечения подростка рассказали в министерстве здравоохранения Башкирии.
Девочка жаловалась на симптомы, которые не подтверждались клиническими обследованиями. Ребёнок страдал от сильных головных болей после вирусной инфекции. Обезболивающие средства девочке не помогали. Боли были настолько сильные, что сопровождались тошнотой. Состояние девочки ухудшилось из-за разлада в семье.
Пациентка проходила обследование и лечение в неврологическом отделении Туймазинской ЦРБ, затем в РДКБ и Республиканской психиатрической больнице. К хронической головной боли присоединились нарушение аппетита, потеря 8 кг веса, апатия, слабость и ряд других симптомов. Девочку консультировали специалисты детского научно-практического медицинского центра Солнцево, клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова.
В августе она поступила в психотерапевтический центр. На тот момент ей был установлен назогастральный зонд, через который пациентка питалась каждые 2-3 часа. Был проведен консилиум для определения диагноза и тактики лечения. Также проведена телемедицинская консультация с НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, которая подтвердила установленный диагноз — соматизированное расстройство. Причиной невротического развития стала неразрешенная психогенная семейная ситуация, проявившаяся жалобах при отсутствии соматических причин.
Пациентке провели психофармакологическое, психотерапевтическое, физиотерапевтическое лечение и ее состояние улучшилось. Она стала активнее, начала выходить с мамой на прогулки, общалась с другими пациентами и сотрудниками. Ей удалили назогастральный зонд, и она набрала вес.