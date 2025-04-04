В Башкирии осудили братьев-наркоторговцев за убийство случайного прохожего

В Башкирии осудили двух братьев, которые убили случайного прохожего в лесу. Верховный суд республики вынес приговор, основываясь на вердикте присяжных, по нескольким статьям.
Как сообщили в Прокуратуре региона, братья приобрели через интернет два автомата «АК-103» и пистолет, а вместе с ними почти 1100 патронов, которые хранили в своем гараже. В мае 2023 года один из братьев приехал в Затайрукский лесопарк, чтобы попрактиковаться в стрельбе из нелегально приобретённого оружия. Увидев случайного прохожего, который мог сообщить о них в полицию, подсудимый догнал его и выстрелил в затылок. После чего злоумышленник спрятал тело жертвы и скрылся.
Кроме того, братья организовали нарколабораторию в собственном гараже в Ишимбае. С использованием химикатов и оборудования они произвели более 5 кг мефедрона.
Суд приговорил их к 18 и 22 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Одному из них назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на год. Также он обязан выплатить 1,5 млн родственникам погибшего за моральный вред.
Фото: Прокуратура РБ.